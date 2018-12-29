  • 29 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 13:22 69.6006  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 13:22 79.7054  
Нефть($) 29.12.2018 53.17 0.06
Нефть(p) 29.12.2018 3514.10 +9.31

Россия запретила ввозить сельскохозяйственные и продовольственные товары с Украины

Автор:


© Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

Темы дня

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое запрещает ввозить в Россию ряд продуктов, произведенных на Украине или перемещаемых через ее территорию.

«Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», – сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Читайте также:

Медведев ввел санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины

Медведев отметил, что запрет – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Киев ввел новые санкции против России 26 декабря. Под ограничения попали компании, бизнесмены и политики, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 катков Петербурга под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места в Северной столице, где можно покататься на коньках.

    читать далее →

    Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с необычными десертами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где попробовать мороженое с черным чесноком, суп из ягод и меренги, приготовленные в жидком азоте.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как выбрать елку на Новый год

    Лучше выбрать живую или искусственную? На что обратить внимание при покупке? Что делать, если хочется самому срубить дерево? «Санкт-Петербург.ру» собрал несколько советов о том, как выбрать самую красивую елку.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram