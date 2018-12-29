Россия запретила ввозить сельскохозяйственные и продовольственные товары с Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое запрещает ввозить в Россию ряд продуктов, произведенных на Украине или перемещаемых через ее территорию.

«Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», – сообщили в пресс-службе кабинета министров.

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Медведев отметил, что запрет – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Киев ввел новые санкции против России 26 декабря. Под ограничения попали компании, бизнесмены и политики, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».