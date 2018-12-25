Беглов уволил главу комитета по инвестициям Бабюк

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил главу комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Исполнять обязанности руководителя комитета будет Евгений Васильев, который ранее находился на должности заместителя главы ведомства.

Бабюк была начальником комитета с 2012 года. За шесть лет слухи об отставке чиновницы не раз фигурировали в средствах массовой информации.

Власти города постоянно критиковали работу комитета по инвестициям. Беглов во вторник, 25 декабря, отметил, что Петербург по объему инвестиций на душу населения проигрывает как Москве, но и Ленинградской области и Татарстану.

«Раньше инвестиционные проекты в Санкт-Петербурге были такие, как Пулково, вторая сцена Мариинского театра, строительство завода Toyota и другие. Если мы посмотрим последние инвестиции по цифрам, они не имеют существенного влияния на нашу экономику, чтобы заработать деньги», – передает ТАСС слова врио губернатора.