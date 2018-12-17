Беглов уволил председателя комитета по законности и правопорядку Леонида Богданова

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонида Богданова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

В Смольном не объяснили причину увольнения Богданова. Исполнять обязанности главы комитета будет Андрей Романов.

В середине декабря комитет по законности и правопорядку согласовал митинг, участники которого собирались требовать отставки губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Позднее Смольный отозвал согласование из-за замены труб на Крестовском острове, где ложна была состояться акция.

Должностей также лишились советник губернатора по инвестициям Дмитрий Малышев, спецпредставитель губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Нефедов, спецпредставитель по взаимодействию с общественными организациями ветеранов Арнольд Гуркович, спецпредставитель по взаимодействию со СМИ по вопросам культурно-гуманитарного развития Борис Петров и спецпредставитель по вопросам совершенствования работы в области метростроения Вадим Александров. Спецпредставитель Феликс Кармазинов стал советником по взаимодействию с организациями ЖКХ.