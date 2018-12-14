Евросоюз увеличит срок действия антироссийских санкций на полгода

Европейский союз продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода. Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск.

По его словам, решение было принято в связи с «нулевым прогрессом» в реализации минских соглашений. Текущие санкции должны были завершиться 31 января 2019 года.

Санкции против России были введены в 2014 году в связи с референдумом в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ. Большинство стран мира не признают итоги голосования.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции. Закон разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.