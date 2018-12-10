На Урале упразднили департамент чиновницы Глацких, заявившей, что «государство ничего не должно молодежи»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил местный департамент молодежной политики. Им руководила Ольга Глацких, которая в начале ноября на встрече с волонтерами заявила, что «государство вообще в принципе ничего не должно молодежи».

Согласно официальному сайту правительства области, департамент объединили с министерством общего и профессионального образования. На базе ведомств создали министерство образования и молодежной политики.

По данным издания Znak.com, департамент расформировали, чтобы уволить Глацких. Источник заявил, что не было других законных способов снять ее с должности.

История с Глацких произошла в начале ноября. Позднее чиновница заявила, что ее слова вырвали из контекста. Несмотря на это, ее отстранили от работы в региональном правительстве на время проверки ситуации.

Позже губернатор Свердловской области решил не увольнять Глацких, ей сделали выговор. Глава департамента также отказалась добровольно уйти в отставку.