Россия упростит для украинцев получение гражданства РФ

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что по его поручению будут разработаны поправки, которые помогут упростить процедуру получения украинцами гражданства России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин. Решение связано с ограничением на въезд в Украину для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, которое Киев ввел из-за конфликта в Керченском проливе.

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Разработкой поправок займутся комитета Госдумы по делам СНГ и развитию гражданского общества. Володин подчеркнул, что изменения «позволяет открыть двери и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов».

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну для мужчин с российским гражданством 30 ноября. Это связано с военным положением, введенном в государстве из-за конфликта в Керченском проливе.

Сотрудники ФСБ 25 ноября задержали с применением оружия корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 24 моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.