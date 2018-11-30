Захарова: Говорить о зеркальном ответе на запрет въезда на Украину для россиян просто страшно

Россия не собирается принимать зеркальные меры в ответ на запрет въезда на Украину для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

«В том, что касается Украины, а самое главное, не столько государства, сколько Петра Порошенко, который сейчас стоит у рычагов управления страной, говорить о зеркальности просто страшно», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что зеркальный ответ на действия Киева «может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах, то просто к коллапсу».

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Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну для мужчин с российским гражданством 30 ноября. Это связано с военным положением, введенном в государстве из-за конфликта в Керченском проливе.

Сотрудники ФСБ 25 ноября задержали с применением оружия корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 24 моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.