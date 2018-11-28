Украина за сутки отказалась пропустить в страну 80 россиян

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины 27 ноября не пустили на территорию страны 80 граждан России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника департамента ведомства по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Андрея Демченко.

Он отметил, что всего за сутки на Украину не смогли попасть 150 иностранцев. «Часть – это потенциальные незаконные мигранты, другая не имела необходимых документов для пересечения границы», – подчеркнул Демченко.

По его словам, большая часть Россиян не смогла подтвердить цель поездки на Украину.

В воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила, что три украинских корабля нарушили российские границы в Черном море. По данным ведомства, моряки не отреагировали на требования остановиться.

Силовики с применением оружия задержали корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 12 моряков. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Президент Украины 28 ноября подписал закон об утверждении военного положения в стране. Оно будет действовать в нескольких регионах страны из-за ситуации в проливе.