Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить встречу с главой РФ Владимиром Путиным из-за российско-украинского конфликта в Керченском проливе. Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп заявил, что сейчас ожидает «полного отчета» об инциденте. Его должна подготовить команда президента по национальной безопасности.

«Может быть, я вообще не буду проводить эту встречу... Мне не нравится эта агрессия», – отметил американский лидер.

Встреча Путина и Трампа должна была состояться на саммите G20 в Аргентине. Он пройдет 30 ноября и 1 декабря.

В воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила, что три украинских корабля нарушили российские границы в Черном море. По данным ведомства, моряки не отреагировали на требования остановиться.

Силовики с применением оружия задержали корабли ВМС Украины в 20 км от берега. В настоящий момент в Керчи находятся 24 украинских моряка. Трое из них ранены.

Позднее суд арестовал 12 моряков. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.