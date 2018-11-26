Замглавы МИД РФ: Конфликт в Керченском проливе – провокация ради ужесточения антироссийских санкций

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что конфликт в Керченском проливе – «провокация Украины, нацеленная на ужесточение антироссийских санкций». Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Карасина, Киев с помощью действий в проливе хочет «встряхнуть» Украину и «мобилизовать антироссийские настроения Запада».

Также замминистра иностранных дел добавил, что конфликт может быть связан с проведением предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко. Выборы главы государства пройдут 31 марта 2019 года.

В воскресенье, 25 ноября, ФСБ задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. По данным силовиков, суда во время не подали заявку на прохождение границы.

Киев объявил полную боевую готовность военнослужащих. Верхоная рада рассмотрит вопрос о введении военного положения.