Сенатор Клинцевич назвал сбой GPS на учениях НАТО «элементарным непрофессионализмом»

Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал сбой в работе навигационных систем GPS на учениях НАТО в Норвегии «элементарным непрофессионализмом». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что масштабный сбой на учениях Trident Junction мог быть связан с Россией. Такой же позиции придерживаются власти Норвегии.

По мнению Клинцевича, масштабные учения на «относительно ограниченном» пространстве чреваты серьезными нестыковками.

«Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации», – написал он.

Сенатор добавил, что у властей других стран сработал стереотип, что «во всем виноваты русские».