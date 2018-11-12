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Президент Франции Макрон: Национализм – предательство патриотизма

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© Фото: POOL/REUTERS

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Французский лидер на церемонии памяти жертв Первой мировой войны рассказал, что мир ослаблен «возвращением старых демонов».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал национализм «предательством патриотизма». Об этом он сказал в Париже на церемонии памяти погибших в Первой мировой войне, сообщает Reuters.

«Тот, кто говорит: "Наши интересы превыше всего, независимо от того, что происходит с остальными", стирает самое ценное, что может иметь нация, что делает ее великой и, что самое важное, ее моральные ценности», – сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что в настоящее время мир ослаблен «возвращением старых демонов». «Иногда история грозит снова пойти по трагическому пути и подорвать наш мир, который, как мы верим, окончательно скреплен кровью наших предков», – отметил президент.

В торжественной церемонии у Триумфальной арки также участвовали глава США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и другие мировые лидеры. Журналисты посчитали, что слова Макрона связаны со слоганом Трампа «Америка прежде всего» и направлением его политической программы.

Первая мировая война длилась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года. Во время боевых действий погибли около 10 млн военнослужащих. По итогам войны прекратили свое существование Российская, Германская, Османская и Австро-Венгерская империи.

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