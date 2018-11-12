Финские власти заподозрили Россию в причастности к сбоям в GPS во время учений НАТО

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS во время учений НАТО может быть связан с Россией. Об этом сообщает YLE News.

Неполадки случились в конце октября, когда в Норвегии проходили учения Trident Juncture. При этом подобное в стране происходило в сентябре во время российских военных учений «Запад-2017».

Сипиля назвал сбой системы преднамеренным. По его мнению, за этим могла стоять Россия. Премьер-министр считает случай «посланием всем странам», участвовавшим в учениях.

Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал провести соответствующее расследование. Он отметил, что верит в существование технических средств, которые помогут определить источник вмешательства.