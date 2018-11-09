Отставному офицеру из Австрии, подозреваемому в шпионаже в пользу России, грозит 10 лет тюрьмы

Полковнику в отставке из Австрии, которого власти страны подозревают в разведке в пользу России, грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Зальцбурга Роберта Хольцляйтнера.

Офицера, чье имя не раскрывается, задержали в пятницу, 9 ноября. По данным австрийских СМИ, военный начал работать на российскую военную разведку больше 20 лет назад, за это время он получил вознаграждение в 300 тыс. евро.

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Согласно неофициальном информации, офицер должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах и сведения о высокопоставленных военных.

Министерство иностранных дел РФ вызвало к себе посла страны Йоханнеса Айгнера. Из-за скандала с полковником в отставке глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию, который был назначен на начало декабря.