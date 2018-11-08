Госдума поддержала запрет для военных публиковать в интернете данные о службе

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, запрещающий военнослужащим публиковать в СМИ и социальных сетях данные о себе и сослуживцах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

За нарушения, в том числе публикацию фото, видео, геометок и других данных, будет назначаться наказание. Вне зависимости от должности и звания предусмотрены дисциплинарные меры, а военных, служащих по контракту, будут увольнять.

Парламентарии отметили, что законопроект направлен «на обеспечение безопасности военнослужащих и их защиту от действий спецслужб других стран, а также террористических и экстремистских организаций».

В документе сказано, что при его подготовке учитывался опыт других стран.