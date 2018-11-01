Медведев ввел санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины

Власти России ввели санкции в отношении граждан и юридических лиц из Украины. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В санкционный список вошли 322 человека и 68 компаний. В частности, под ограничения попали глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, старший сын президента Украины Алексей Порошенко.

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Санкции также распространяются на Харьковский тракторный завод, концерн «Галнафтогаз», «Банк Кредит Днепр» и другие организации.

Ограничительные меры предусматривают блокирование счетов, ценных бумаг и имущества, расположенного в России. Помимо этого, запрещается выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Власти РФ решили ввести санкции в отношении Киева для «защиты национальных интересов». В настоящее время украинские санкции действуют в отношении больше 1700 граждан и почти 700 юрлиц. Большая часть из них связаны с Россией.