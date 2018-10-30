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Вице-премьер Козак отказался избираться на пост губернатора Петербурга

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© Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

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Дмитрий Николаевич назвал врио главы Северной столицы Беглова достойным кандидатом.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак исключил возможность своего участия в выборах губернатора Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Чиновник, курирующий топливно-энергетический комплекс и промышленность, отметил, что считает врио губернатора Северной столицы Александра Беглова достойным кандидатом на должность.

«У него огромный опыт управления городским хозяйством, Петербург это огромный сложный организм, который требует профессиональных качеств, его опыт управления городских хозяйством достаточен, чтобы поддерживать прекрасный, сложный город в надлежащем состоянии», – сказал он.

Журналисты не раз выдвигали предположения, что Козак может стать градоначальником Северной столицы. Слухи ходили еще во времена Валентины Матвиенко, когда она руководила Петербурга.

Беглов стал врио губернатора 3 октября, когда президент РФ Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

В конце октября журналисты выяснили, что Беглов собирается баллотироваться как самовыдвиженец. Он хочет получить поддержку нескольких партий.

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