  • 25 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 16:21 65.7018  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 16:21 75.0432  
Нефть($) 25.10.2018 76.69 +1.55
Нефть(p) 25.10.2018 5077.76 +161.77

Путин: За девять месяцев в России предотвратили 15 терактов

Автор:


© Фото: kremlin.ru

Темы дня

Президент поблагодарил силовиков за работу по борьбе с терроризмом.

Российские спецслужбы за девять месяцев 2018 года предотвратили 15 терактов. Об этом он сказал на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий.

По его словам, всего сотрудники ФСБ предотвратили 26 преступлений террористической направленности. Путин отметил, что за этими показателями – «спасенные жизни людей».

Читайте также:

Было три бомбы: СК раскрыл подробности теракта в петербургском метро

«Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно. В тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом последовательно снижать уровень террористической угрозы, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий», – передает пресс-служба Кремля слова президента.

В августе первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман предоставил другую статистику. По его словам, за первую половину 2018 года предотвратили 19 терактов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Топ-10 петербургских фотографов в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram ради красивых и атмосферных фотографий города на Неве.

    читать далее →

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд
    12.10.18
    Как получить высшее образование за пару дней: реалии и мифы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram