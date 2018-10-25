Путин: За девять месяцев в России предотвратили 15 терактов

Российские спецслужбы за девять месяцев 2018 года предотвратили 15 терактов. Об этом он сказал на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий.

По его словам, всего сотрудники ФСБ предотвратили 26 преступлений террористической направленности. Путин отметил, что за этими показателями – «спасенные жизни людей».

Читайте также:

Было три бомбы: СК раскрыл подробности теракта в петербургском метро

«Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно. В тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом последовательно снижать уровень террористической угрозы, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий», – передает пресс-служба Кремля слова президента.

В августе первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман предоставил другую статистику. По его словам, за первую половину 2018 года предотвратили 19 терактов.