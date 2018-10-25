  • 25 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 16:21 65.7018  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 16:21 75.0432  
Нефть($) 25.10.2018 76.69 +1.55
Нефть(p) 25.10.2018 5077.76 +161.77

Минобороны РФ заявило о причастности США к атаке дронов на базу Хмеймим

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Нападение на российскую базу в Сирии случилось в январе 2018 года.

Беспилотными летательными аппаратами, которые в начале 2018 года атаковали российскую военную базу в Сирии, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8, заявил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, 13 дронов столкнулись с российской системой радиоэлектронного подавления, после чего перешли на ручное управление, которое велось с корабля в Средиземном море.

«Вот это тоже нужно прекратить: чтобы не бороться с высокотехнологичным оружием террористов и здорово экипированными террористами, нужно прекратить их оснащать», – передает ТАСС слова Фомина.

Нападение на авиабазу Хмеймим произошло 6 января. Террористы также атаковали пункт материального обеспечения флота в Тартусе.

Вскоре после нападения сообщалось, что в атаке дронов нашли украинский след. Позднее Киев опроверг причастность к атаке дронов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Топ-10 петербургских фотографов в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram ради красивых и атмосферных фотографий города на Неве.

    читать далее →

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд
    12.10.18
    Как получить высшее образование за пару дней: реалии и мифы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram