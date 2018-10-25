Минобороны РФ заявило о причастности США к атаке дронов на базу Хмеймим

Беспилотными летательными аппаратами, которые в начале 2018 года атаковали российскую военную базу в Сирии, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8, заявил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, 13 дронов столкнулись с российской системой радиоэлектронного подавления, после чего перешли на ручное управление, которое велось с корабля в Средиземном море.

«Вот это тоже нужно прекратить: чтобы не бороться с высокотехнологичным оружием террористов и здорово экипированными террористами, нужно прекратить их оснащать», – передает ТАСС слова Фомина.

Нападение на авиабазу Хмеймим произошло 6 января. Террористы также атаковали пункт материального обеспечения флота в Тартусе.

Вскоре после нападения сообщалось, что в атаке дронов нашли украинский след. Позднее Киев опроверг причастность к атаке дронов.