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Беглов сравнил выполнение «майских» указов с созданием ядерной бомбы

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© Фото: gov.spb.ru

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Врио главы Петербурга считает, что это одни из важнейших проектов в истории страны.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сравнил реализацию так называемых майских указов президента РФ Владимира Путина с созданием ядерной бомбы. Об этом сообщает РБК.

Слова Беглова прозвучали на Форуме стратегов в Петербурге в рамках сессии «Майский указ, центр и регионы: как реализовывать и как контролировать исполнение». Врио градоначальника привел несколько примеров из российской истории по реализации масштабных проектов.

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«Пример тому – наш город, который построен за короткий срок. И не в самом таком удобном месте. Я имею в виду не географически, а в дельте Невы», – сказал Беглов.

Также он заявил, что если бы в 1940-х годах не была создана ядерная бомба, «мы бы сегодня с вами не говорили». Столь же важной для страны он считает реализацию «майских» указов.

«Когда Владимир Владимирович пришел к руководству страны, то положение было очень сложное, тяжелое», – отметил врио губернатора, добавив, что указы президента стали выходом из ситуации.

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