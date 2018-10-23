Трамп: США будут наращивать ядерную мощь, чтобы давить на Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается наращивать ядерный арсенал для давления на Китай, Россию и «любого, кто хочет играть в эти игры». Об этом сообщает «Интерфакс».

Трамп подчеркнул, что решение Белого дома не изменится, пока Москва и Пекин не изменят свою линию поведения. Помимо этого он добавил, что Китай должен подписать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Ранее, 21 октября, американский президент заявил, что США выходят из договора, пока «Россия и Китай не согласятся на новую сделку». Трамп в тот раз не упоминал ядерное оружие.

Договор о ликвидации ракет был подписан в 1987 году. Он запрещает участникам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. км.