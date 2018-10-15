Путин разрешил ставить мигалки на автозаки

Президент России Владимир Путин разрешил использовать сирены и проблесковые маячки на автомобилях для перевозки заключенных, также известных как автозаки. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации 15 октября.

Оборудовать автозаки спецсигналами предложило в мае 2018 года Министерство юстиции.

«Невозможность беспрепятственного проезда автомобилей типа «АЗ», связанная с ежегодно возрастающей интенсивностью дорожного движения, приводит к срыву выполнения служебных задач, а также создает реальную опасность обеспечению общественного порядка и общественной безопасности», – уточняли в ведомстве.

Согласно проекту постановления правительства, на автозаках ФСИН будут использовать бело-зеленую цветографическую схему.

Сирены и проблесковые маячки, помимо автомобилей для перевозки заключенных, могут использоваться на машинах пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб и ряда других ведомств. Помимо этого, мигалки можно устанавливать на ограниченное число автомобилей администрации президента, правительства РФ, Госдумы и ФСБ.