Жена и зять Беглова уволились из Смольного

Члены семьи исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова уволились из администрации Северной столицы. Об этом сообщил глава пресс-службы главы города Андрей Кибитов.

Глава комитета по физической культуре и спорту Петербурга Павел Белов, зять Беглова, 2 октября написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

То же самое сделала жена руководителя города Наталья, которая возглавляла комитет по делам записи актов гражданского состояния.

«С 15 октября 2018 года они больше не сотрудники администрации СПб», – написал Кибитов в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин уволил Полтавченко в среду, 3 октября, и предложил ему стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Врио главы города стал полномочный представитель главы России в Северо-Западном федеральном округе Беглов.