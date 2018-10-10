Песков: В Кремле отсутствуют планы по изменению Конституции

Власти России не ведут работу по подготовке изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова.

Его слова стали комментарием к статье председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о недостатках основного закона государства.

В своем материале Зорькин выразил мнение о необходимости внесения точечных изменений в закон. В частности, он отметил недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством.

«В администрации президента какой-либо работы в этом плане не ведется. Мы, безусловно, воспринимаем это как личную экспертную точку зрения Зорькина, он давно возглавляет Конституционный суд, обладает совершенно гигантским опытом, поэтому это его личное мнение», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в администрации главы государства нет планов по изменению Конституции.