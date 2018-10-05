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Полтавченко попрощался со Смольным и получил почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

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© Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Врио главы города Беглов заявил, что экс-губернатор «стабильно выполнял все свои социальные обязательства».

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подвел итоги свой работы в правительстве Северной столицы. Об этом он сказал на официальной церемонии представления врио главы города Александра Беглова в Смольном.

Полтавченко заявил, что за семь лет, которые он возглавлял город на Неве, «все сделать невозможно, но мы сделали многое».

«В самые трудные годы мы не только удержали экономику города, мы обеспечили ее стабильный рост. Очень надеюсь, что этот рост продолжится при поддержке нового руководителя этого города», – передает «Фонтанка» слова бывшего градоначальника.

Также он отметил, что в городе нет «запущенных и неразрешенных проблем». По словам Полтавченко, Беглову нужно обратить внимание на вопросы, связанные с отопительным сезоном, созданием скоростных магистралей и развитием промышленностей.

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«Я хочу с удовольствием отметить: я оставляю не пепелище, а динамично развивающийся город. Для меня это очень важно, что я не подвел своего последователя», – цитирует экс-губернатора «Петербургский дневник»

Полтавченко подчеркнул, что хотел бы выдвижения Беглова на выборы главы Северной столицы в сентябре 2019 года. Он заявил, что отдал бы за него свой голос.

«Александр Дмитриевич не допустит никаких клоунад и политических буффонад в нашем городе. В наше сложное время, когда страна испытывает неимоверное давление внешних сил, экономическое давление, когда ее пытаются расшатать, пытаются заставить наших детей забыть о нашей истории», – сказал Георгий Сергеевич.

Он также выразил благодарность коллегам за совместную работу. «Хочу поблагодарить коллективы, которые вы возглавляете. И жителей нашего города за поддержку, которую я чувствую каждую минуту. Я был и остаюсь петербуржцем. Дальнейшая работа будет связана с городом. Поэтому будем встречаться. Уверен, что на новом месте принесу пользу городу и жителям», – сказал Полтавченко в конце своего обращения.

Беглов назвал своего предшественника «большим учителем, человеком и гражданином». «За эти семь лет город стабильно выполнял все свои социальные обязательства. Я буду это продолжать», – подчеркнул он, назвав одной из главных своих задач развитие патриотического воспитания.

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Врио губернатора Северной столицы также вручил Полтавченко герб города и почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Президент РФ Владимир Путин уволил Полтавченко в среду, 3 октября, и предложил ему стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Врио главы города стал полномочный представитель главы России в Северо-Западном федеральном округе Беглов.

На следующий день, согласно закону, правительство Петербурга ушло в отставку. В пятницу, 5 октября, Беглов восставновил на работе всех сотрудников Смольного.

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