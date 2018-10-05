Беглов восстановил на работе всех членов правительства Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатор Петербурга Александр Беглов восстановил всех членов правительства Северной столицы, которое ушло в отставку в четверг, 4 октября. Об этом он заявил на официальной церемонии в Смольном.

Правительство ушло в отставку из-за увольнения губернатора Георгия Полтавченко. Президент РФ Владимир Путин предложил ему место в Объединенной судостроительной корпорации, а временным руководителем города сделал Беглова, подпреда главы России в Северо-Западном федеральном округе.

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На церемонии в Смольном Беглом сказал, что чиновники должны сделать все, «чтобы горожане сказали, что у нас классное правительство и руководство». «Если у кого-то есть грешки, лучше завтра собрать вещи. Если нет, то будем работать», – заявил он.

С городским правительством в пятницу, 5 октября, попрощался Полтавченко. Он отметил, что его преемник «не допустит клоунад и политических буффонад».