США обвинили семерых сотрудников ГРУ в кибератаках

Министерство юстиций США обвинило в кибератаках и незаконном сборе данных семерых сотрудников Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По версии американских властей, россияне крали персональную информацию и публиковали ее для влияния на общественное мнение. В Вашингтоне считают, что они имеют отношения к атакам на Всемирное антидопинговое агентство и Спортивный арбитражный суд и Международную федерацию футбола (ФИФА).

Обвинения Минюст США выдвинул в отношении Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Ивана Ермакова, Артема Малышева, Дмитрия Бадина, Олега Сотникова, Алексея Минина.

Ранее власти Штатов заявили о причастности Бадина, Малышева, Ермакова и еще девятерых сотрудников ГРУ ко вмешательству в выборы президента страны.

В четверг, 4 октября, власти Великобритании обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру. По данным Национального центра кибербезопасности страны, 12 хакерских групп служили прикрытием для деятельности российской разведки. Речь идет о Fancy Bear, APT28, Voodoo Bear, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berku, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и Sandworm.

Лондон в начале сентября заявил, что экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Позднее премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. Они отметили, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, отметив, что посещали город в качестве туристов в день отправления экс-разведчика ГРУ. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

Позднее журналисты-исследователи выяснили, что Петров и Боширов связаны с ГРУ. В частности, они заявили, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. По данным журналистов, он участвовал во Второй чеченской войне, а в 2014 году получил звание Герой России.