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Песков: Кремль больше не будет обсуждать дело Скрипалей со СМИ

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»

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Пресс-секретарь главы РФ отметил, что Россия предлагала свою помощь в расследовании отравления, но Лондон отказался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль больше не будет обсуждать со СМИ дело об отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает RT.

Журналисты спросили у Пескова о том, правильно ли главу России Владимира Путина проинформировали о личностях Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей.

«Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или ещё что-то. И, поскольку вся дискуссия ведётся на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать», – сказал Песков.

Он добавил, что Москва неоднократно предлагала помощь в расследовании инцидента в Солсбери. Власти Великобритании отказывались от предложения России.

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Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Позднее премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал Путин.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. Они отметили, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, отметив, что посещали город в качестве туристов в день отправления экс-разведчика ГРУ. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

Позднее журналисты-исследователи выяснили, что Петров и Боширов связаны с ГРУ. В частности, они заявили, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. По данным журналистов, он участвовал во Второй чеченской войне, а в 2014 году получил звание Герой России.

Британское издание The Telegraph сообщило, что в деле Скрипалей появился третий подозреваемый. Власти страны не раскрывают его имя.

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