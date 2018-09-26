Госдума единогласно поддержала увеличение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

Депутаты Государственной думы РФ одобрили поправки президента России Владимира Путина к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает «Интерфакс».

За предложения главы РФ парламентарии проголосовали единогласно. Поправки, в том числе повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63 лет, поддержали 385 депутатов. Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет.

«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента», – сказал по итогам голосования председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении в июле 2018 года. В августе президент России предложил смягчить изменения, которые вызвали волну возмущений жителей страны.

Ранее, 24 сентября, депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила не менять возраст выхода на пенсию и дать при этом россиянам возможность продолжать работать. Поклонская была единственным депутатом «Единой России», кто проголосовал против пенсионной реформы. На следующий день активисты движения «Суть времени» принесли в администрацию президента миллион подписей против повышения пенсионного возраста.