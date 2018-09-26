Сигал: Хочу стать губернатором Приморского края

Голливудский актер Стивен Сигал предложил себя на пост губернатора Приморского края. Об этом артист, имеющий гражданство РФ, рассказал на встрече со зрителями на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

«Я приехал специально на кинофестиваль. Кроме того, по отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», – передает «Интерфакс» слова Сигала.

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Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября. Во втором туре сошлись врио главы региона Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко из КПРФ.

После обработки 95% голосов лидировал Ищенко, но затем Тарасенко удалось вырваться вперед. Итоги голосования признали недействительными из-за большого числа нарушений. Следующие выборы пройдут до 16 декабря.