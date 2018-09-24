Президента Молдавии Додона снова отстранили от должности

Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Игоря Додона. Соответствующее решение по запросу депутатов от Демократической парии было принято в понедельник, 24 сентября.

Додон ранее второй раз отказался назначить кандидатов, предложенных премьер-министром Павла Филипа, на должности министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Согласно законодательству страны, президент имеет право отклонить кандидатуры только один раз. Если он повторно отказывается подписывать указ, соответствующие полномочия переходят к премьер-министру.

Впервые Додона сняли с должности в 2017 году, когда он не стал назначать нового министра обороны Евгения Стурза. В этом году президент отказался согласовывать пять новых министров.