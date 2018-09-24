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Власти США планируют обвинить Китай во «враждебности» и кибератаках

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© Фото: pixabay.com

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В масштабной кампании против Пекина будут участвовать Белый дом и министерства, отвечающие за финансы, торговлю и оборону.

Власти США намерены обвинить Китай во «враждебных действиях» по отношению к Штатам. Об этом сообщил портал Axios.

Согласно неофициальной информации, администрация президента США Дональда Трампа опубликует информацию об участии Пекина в кибератаках, вмешательстве в выборы и промышленной войне. В частности речь идет о краже интеллектуальной собственности.

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Инициатором кампании против Китая стали ведомства, отвечающие за национальную безопасность. По словам источника, на совещаниях у Трампа часто поднимается тема хакеров.

Планируется, что против Китая выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны. «Мы не позволит, чтобы только Россия выглядела пугалом», — отметил источник Axios.

В середине сентября Трамп объявил о введении пошлин на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. Они начали действовать с 24 сентября. Размер тарифа составил 10%, в следующем году он увеличится до 25%. Китай намерен ответить на решение Вашингтона пошлинами на импорт из США.

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