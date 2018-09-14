Глава Минэнерго США: Есть доказательства вмешательства России в энергосети Штатов

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что у Вашингтона есть неоспоримые сведения, доказывающие вмешательство России в энергосети Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

Слова Перри прозвучали на круглом столе с журналистами, который прошел в Москве. Министр назвал действия России недопустимыми.

В конце июля газета The Wall Street Jornal сообщила, что хакеры, якобы связанные с Россией, получили доступ к сетям энергетической инфраструктуры Штатов.

Согласно неподтвержденной информации, члены хакерской группировки, известной под названиями Dragonfly и Energetic Bear, могли полностью отключить подачу энергии потребителям.