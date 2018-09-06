Глава МВД Германии: Миграция – причина всех наших проблем

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что большое количество иммигрантов в стране негативно влияет на общество и политику государства. Об этом сообщила газета Rheinische Post.

Зеехофер подчеркнул, что миграция – «корень всех политических проблем в стране». Он отметил, что постоянно говорит об этом.

Глава МВД добавил, что многие жители страны связывают обеспокоенность в социальной сфере с миграционным вопросом.

Заявление Зеерхофера связано с инцидентом в городе Хемниц, где 26 августа убили 35-летнего столяра Даниэля Хилилга. После информации, что подозреваемые являются мигрантами, начались уличные акции протеста и митинги.