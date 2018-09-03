Лавров «снял шляпу» перед Великобританией за массовую высылку российских дипломатов из ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «искренне снимает шляпу» перед британскими дипломатами, которым удалось убедить европейских коллег выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Об этом он сказал, выступая перед студентами МГИМО.

По мнению главы МИД России, введение США новых антироссийских санкций демонстрирует умение Лондона «уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу». Лавров отметил, что Европейский союз достаточно сдержанно отреагировал на отправление Сергея Скрипаля, но Великобритания смогла изменить позицию стран.

«Когда мы у наших партнеров в Европе, которые вынуждены были пойти на этот шантаж, спрашивали, предъявили ли вам англичане сверх того, что они публично говорят, то есть, что-то сверх highly likely (весьма вероятно, – прим. ред.). Нам отвечали: нет, но обещали это сделать попозже. Я регулярно интересуюсь – до сих пор никто ничего никому не представил», – подчеркнул министр.

Лавров добавил, что последние события в отношениях России и Великобритании – «это печальная история».

В конце марта в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании было закрыто генконсульство США в Петербурге.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

Россия в ответ объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге. В конце августа генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что Штаты «фактически прекратили» выдачу виз россиянам.