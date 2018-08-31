«Демократ и знает Запад»: рассекречены разговоры Ельцина с Клинтоном про Путина в 1999 году

На сайте библиотеки экс-президента США Билла Клинтона опубликовали рассекреченные расшифровки его бесед с первым главой России Борисом Ельциным. В них бывший российский лидер объясняет, почему выбрал своим преемником Владимира Путина.

В телефонном разговоре в сентябре 1999 года Ельцин сказал, что ему потребовалось много времени, чтобы найти следующего президента России.

«К сожалению, тогда мне не удавалось найти кандидатуру, но в итоге я наткнулся на него – это Путин», – заявил он.

Ельцин отметил, что изучил биографию будущего лидера страны. «Я выяснил, что он надежный человек, который хорошо осведомлен о тех областях, что находятся в зоне его ответственности. При этом он обстоятельный и сильный человек, очень коммуникабельный. И он легко сможет наладить хорошие отношения и контакт с партнерами», – подчеркнул Ельцин.

Позднее он добавил, что Путин «демократ и знает Запад», поэтому выиграет следующие выборы. «Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию, экономическое развитие и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы преуспеть в этом», – отметил первый президент РФ.

Ельцин 9 августа 1999 года назначил Путина исполняющим обязанности премьер-министра России. Через неделю Государственная дума утвердила его в должности главы правительства.

Путин стал и. о. президента РФ 31 декабря того же года, когда Ельцин объявил, что уходит в отставку. Через три месяца он победил на выборах в первом туре.