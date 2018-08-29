За увольнение сотрудников предпенсионного возраста введут штраф до 200 тыс. рублей

Увольнение сотрудников предпенсионного возраста в России будут наказывать крупными штрафами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, при разработке нормы власти будут описаться на стать Уголовного кодекса РФ о необоснованном увольнении женщины «по мотивам беременности» или имеющей детей до трех лет. «Это штраф до 200 тыс. рублей или зарплата за 18 месяцев», – сказала Голикова.

Согласно УК РФ, за необоснованное увольнение женщины может быть назначен не только штраф, но и обязательные работы сроком до 360 часов.

Вице-премьер добавила, что введение уголовной ответственности будет обсуждаться с работодателями и профсоюзами. В настоящее время власти еще не решили, когда новая норма вступит в силу.

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В среду, 29 августа, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам по поводу грядущего повышения пенсионного возраста. Глава РФ заявил о необходимости смягчить реформу.

В частности, президент поддержал введение уголовной ответственности за увольнение россиян, достигших предпенсионного возраста. По словам Путина, этим периодом считаются пять лет до наступления пенсии.

Согласно предложению Путина, пенсионный возраст для женщин повысят до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.