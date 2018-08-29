Трамп: Почту Клинтон взломал Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что почту бывшего госсекретаря и его соперницы на пост главы государства Хиллари Клинтон взломали хакеры из Китая, а не из России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Письма Хиллари Клинтон, многие из которых содержали секретную информацию, были взломаны Китаем. Следующий шаг лучше сделать ФБР и Министерству юстиции», – заявил Трамп.

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Он добавил, что в противном случае авторитет ведомств «после всех промахов» будет подорван навсегда. Среди ошибок глава Штатов назвал «досье Трампа» и Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки.

Американские СМИ не раз обвиняли американского президента в связях с Москвой, которая якобы помогла ему выиграть на выборах в 2016 году. По данным журналистов и чиновников, Россия также якобы взламывала личные данные политиков, чтобы повлиять на итоги голосования в США.