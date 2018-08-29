Австрийские журналисты объяснили популярность Путина на Западе

Президент РФ Владимир Путин популярен на Западе благодаря традиционным ценностям и харизме. Об этом сообщило австрийское издание Der Standard.

Журналисты отметили, что у них в стране российского лидера особенно любят Австрийская партия свободы, «Альтернатива для Германии» и Национальный фронт. Они отметили, что раньше к нему хорошо относились и республиканцы из США.

По мнению Der Standard, есть три причины популярности Путина. Глава РФ показывает себя как сторонник традиционных ценностей, а также выступает за порядок в мире, который «все больше погружается в хаос».

Путин также не признает господство Запада в различных сферах и выступает против пропаганды гомосексуализма и феминизма. Президент противопоставляет себя мнению, что мировой порядок определяет либерализм.

Австрийские журналисты также отметили личные качества российского лидера. В частности, они упомянули скромность Путина, самоиронию, остроумие и отличное чувство юмора.

В середине августа президент России был приглашен на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Путин посетил церемонию по пути к канцлеру Германии Ангеле Меркель.