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Адвокат Трампа: Американцы поднимут восстание в случае импичмента президента

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© Фото: Win McNamee / Getty Images

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Рудольф Джулиани считает, что нет никаких законных оснований для отставки 45-го лидера Соединенных Штатов.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что жители страны устроят восстание, если главу Белого дома отстранят от должности в результате импичмента. Об этом юрист и бывший мэр Нью-Йорка сказал в интервью Sky News.

Джулиани считает, что добиться отставки можно только по политическим мотивам. Он подчеркнул, что на это нет никаких правовых оснований.

Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн дал показания, их которых следует, что предвыборный фонд президента по его личному распоряжению выплатил деньги его бывшим любовницам – экс-порноактрисе Стеффани Клифффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, и фотомодели Карен Макдугал.

По словам Джулиани, его клиент, «очевидно, совершил просчет». Адвокат добавил, что считает заявления Коэна малозначащими. «Этот парень ничего не знает о деле о вмешательстве России в выборы, он ничего не знает о кампании против Трампа. Он просто лжец», – сказал юрист американского президента.

Последствия возможного импичмента ранее прокомментировал сам Трамп. Он заявил, что в свучае отставки «обрушатся мировые рынки».

Накануне, 22 августа, журнал Time поместил на обложку нового номера американского президента в затопленном Овальном кабинете. Изображение символизирует проблемы, с которыми Трамп столкнулся в последнее время.

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