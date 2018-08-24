Послом России в Белоруссии стал Михаил Бабич

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Бабича на должность посла России в Белоруссии. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бабич заменил предыдущего посла Александра Сурикова, который находился на посту с 2006 года.

По указу Путина Бабич также стал специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Ранее он занимал должность полпреда в Приволжском федеральном округе.

Михаил Бабич окончил Рязанское высшее военного командной училище связи, юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права, Государственную академию управления и Военную академию генштаба ВС России.

В 2016 году дипломата должен был стать послом РФ на Украине. Киев не согласовал его кандидатуру.