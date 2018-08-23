Журнал Time «утопил» Трампа на обложке нового номера

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента США Дональда Трампа в затопленном кабинете Белого дома.

Изображение символизирует серьезные проблемы, с которыми глава Штатов столкнулся в последнее время. В частности, бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта признали виновным до восьми пунктам обвинения, ему грозит 80 лет тюрьмы. Его обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

«Нет сомнений, что события конца августа обозначили начало новой и опасной фазы для Трампа», – отметили в Time.

Автором обложки стал художник Тим О’Брайен. Ранее он изображал Трампа в Белом доме во время шторма, а также в наполовину затопленном Овальном кабинете.

В свою очередь американский президент прокомментировал последствия возможного импичмента.

«Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится. Я думаю, что в таком случае все бы очень обеднели», – сказал Трамп в эфире программы Fox & Friends.

Фото: time.com