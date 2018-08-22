Минобороны РФ: В Сирии убили 4,5 тысячи выходцев из России и СНГ, воевавших за боевиков

Российские военные во время операции в Сирии уничтожили более 86 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. выходцев из России и стран СНГ. Об этом сообщается в видеоролике, опубликованном в официальном YouTube-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в результате авиаударов и ракетных атак была разрушена 121 тыс. объектов террористов. Военные ликвидировали 836 главарей бандформирований.

В Минобороны подчеркнули, что в операции участвовали более 63 тыс. российский военнослужащих, в том числе 434 генерала. В декабре 2017 года глава ведомства Сергей Шойгу называл цифру в 48 тыс. военных.

Кроме того, в боевых действиях приняли участие 349 специалистов ракетных войск и артиллерии, 87% экипажей оперативно-тактической, 91% армейской, 97% военно-транспортной авиации.

Операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Действия российской стороны, по словам президента РФ Владимира Путина связаны со «стабилизацией законной власти и созданием условий для поиска политического компромисса». В стране проходит гражданская война, в которой Кремль поддержал президента Башара Асада. Также Москва стремилась к уничтожению запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Глава России объявил о завершении операции 11 декабря 2017 года. Выступая на авиабазе Хмеймим, он отдал приказ о сокращении числа российских военных в ближневосточной стране.