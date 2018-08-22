Совет по правам человека предложит отменить уголовное наказание за оскорбление верующих

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ в ближайшее время предложит отменить уголовное наказание за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает РБК.

Члены совета считают, что вместо этого нужно дополнить Кодекс об административных правонарушениях «отягощенным составом оскорбления». Пакет поправок подписан главой СПЧ Михаилом Федотовым.

Совет также предложит отменить уголовное ответственность за возбуждение ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ) и отменить административное наказание за демонстрацию нацистской или экстремистской символики без цели пропаганды (ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях).

В СПЧ добавили, что главным признаком экстремизма следует считать насилие. «В таком случае будет исключена возможность уголовного наказания за высказывания, не представляющие реальной угрозы защищаемым Конституцией РФ интересам», – отмечается в проекте рекомендаций.