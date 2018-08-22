Эстония и Латвия хотят получить от России компенсацию за «советскую оккупацию»

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за «советскую оккупацию». Об этом говорится в их совместном заявлении.

«Министры юстиции Эстонии и Латвии подчеркивают, как важно помнить период советской оккупации, и изучают возможность потребовать с Российской Федерации как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба», – сообщается в документе.

Главы ведомств представили друг другу план возможных действий, в том числе на уровне ООН.

В 2015 году Литва, Латвия и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного во времена Советского союза. Власти РФ официально отвергают претензии стран и возражают против факта оккупации государств.