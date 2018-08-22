CNBC: Россия потеряла в Баренцевом море ракету с ядерным двигателем

Россия в 2017 году потеряла ракету с ядерной установкой в Баренцевом море. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные разведслужб.

По данным журналистов, ракета пропала после неудачных испытаний, которые состоялись в ноябре 2017 года. Существует ли угрозе окружающей среде и здоровью людей, источник не уточняет.

В поиске ракеты будут задействованы три российских судна. Одно из них оснащен оборудованием для работы с радиоактивными веществами.

В Совете Федерации не подтвердили инфомацию журналистов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Евгения Серебренникова.

Ранее CNBC сообщал, что с ноября 2017 года по февраль 2018 году в России четыре раза испытывали ракету с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия. Президент РФ Владимир Путин представил ее в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тестирование во всех четырех случаях якобы заканчивалось неудачей.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песком попросил журналистов «слушать президента Российской Федерации и верить ему».