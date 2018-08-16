Россия отказалась поддержать запрет «роботов-убийц»

В Министерстве иностранных дел России отказались поддержать ограничение или запрет смертоносных автономных систем вооружений (САС). Об этом сообщил «Коммерсант».

В МИД РФ отметили, что осторожно относятся к идее запрета, потому что реально действующих образцов еще нет, а представление о них «весьма поверхностное и умозрительное». В министерстве выразили мнение, что действующей международно-правовой базы недостаточно, чтобы регулировать САС.

Против боевых роботов выступают 26 стран, среди европейских государств — Австрия и Ватикан. Предложение не поддерживают страны, активно финансирующие инновационные вооружения, в том числе США и Германия.

Россия при этом готова поддержать Францию и Германию, предложивших принять политическую декларацию о сохранении контроля человека над боевыми роботами. Москва примет участие в обсуждении, если при разработке документа будет учитываться ее позиция.