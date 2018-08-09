Израиль атаковал 140 объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный удар

Израильские военные и боевики из сектора Газа обменялись ракетными обстрелами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, за 12 часов с вечера 8 августа палестинские радикалы запустили по территории страны более 150 ракет и снарядом. Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила 25 из них. Конрикус отметил, что ранения получили семь человек.

В ответ Израиль атаковал более 140 военных объектов в секторе Газа, в том числе три тренировочных лагеря боевиков, а также комплекты по производству и хранения оружия. В результате атаки погибли как минимум три человека, а еще шесть были ранены, сообщает AFP.

«Нынешний раунд обмена ударами пока не завершен», – добавил Конрикус.

Ситуация в секторе Газа обострилась в конце июля. Причиной стало убийство израильского военнослужащего, которого застрелил палестинский снайпер.