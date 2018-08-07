«Борец с Telegram» Олег Иванов стал заместителем министра цифрового развития

Замглавы Роскомнадзора Олег Иванов стал заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщил «Интерфакс».

Распоряжение о назначении Иванова 6 августа подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Предполагается, что чиновник будет курировать в министерстве отрасль связи.

Иванов работал в Роскомнадзоре с 2011 года. Прежде он служил в вооруженных силах и возглавлял войска радиоэлектронной борьбы.

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В апреле 2018 года Михаил Климарев из «Общества защиты интернета» заявил, что блокировку мессенджера Telegram поручили именно Иванову. Помимо этого, именем чиновника было подписано письмо о «репутационных рисках» использования сервиса, которое было отправлено операторам связи.

Блокировка Telegram на территории России началась вечером 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы. Власти ограничивали доступ к IP, с помощью которых мессенджер якобы может обходить блокировки. Несмотря на усилия чиновников, сервис продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, а десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.