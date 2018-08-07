РБК: Полтавченко пойдет на третий губернаторский срок

Глава Петербурга Георгий Полтавченко решил участвовать в губернаторских выборах в 2019 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Минувшей зимой Полтавченко говорил, что, возможно, будет в третий раз претендовать на пост градоначальника. К настоящему времени он уже обсудил это с руководством страны и нашел поддержку.

Согласно неофициальной информации, в администрации Северной столицы «все исходят из того, что губернатор идет на новый срок». В городском правительстве были совещания, на которых говорилось, что Полтавченко идет на выборы и пора к ним готовиться.

Читайте также:

Головокружение от успехов: Полтавченко похвастал Путину растущей экономикой Петербурга

По словам политолога Евгения Минченко, Георгию Сергеевичу удается сохранить свой пост из-за хороших отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо этого, у властей нет серьезных претензий к его работе.

«Противники Полтавченко должны были найти аргументы о необходимости его замены, но серьезных аргументов нет. Последние федеральные выборы, и думские и президентские, показали, что власть в городе чувствует себя уверенно», – отметил политолог Константин Калачев.

Полтавченко был назначен губернатором Петербурга в 2011 году. Спустя три года он участвовал в досрочных выборах, на которых набрал 79,3% голосов.